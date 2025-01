Eigentlich liefen die letzten Tage für die AfD-Politikerin Alice Weidel richtig gut. Erst führte sie ein Gespräch mit dem Tech-Milliardär Elon Musk, das gewaltige Aufmerksamkeit erzeugte und mehrere Millionen Zuschauer erreicht haben soll, am Samstag wurde sie beim AfD-Parteitag im sächsischen Riesa zur Kanzlerkandidatin gekürt. Der Stuttgarter Linke-Stadtrat Luigi Pantisano will die 45-Jährige jetzt mit einer Strafanzeige in Bedrängnis bringen – wobei es um Aussagen während des Musk-Zwiegesprächs geht.

„Anzeige ist Raus! Heute habe ich die Vorsitzende der Rechtsextremen Partei AfD, Alice Weidel, für Ihre Aussage ,Hitler war ein Kommunist’ angezeigt“, teilte Pantisano am Sonntag auf Musks Plattform X mit. Die Aussage sei eine „Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus und eine deutliche Relativierung der Verbrechen der Nationalsozialisten.“ Kommunisten seien in Wahrheit vom Verbrechensregime der Nationalsozialisten verboten, aus Verwaltungen und Parlamenten entfernt, verfolgt und in Konzentrationslagern ermordet worden. Die Aussage Weidels sei nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt, schrieb der Kommunalpolitiker, der auch für den Bundestag kandidiert, weiter.

Lesen Sie auch

Pantisano ist nicht der einzige, der das Gespräch, das ebenfalls auf Musks Kanal X geführt wurde, kritisch begleitet hat. So war die Rede von etwa 150 EU-Beamten, die die Begegnung verfolgten, um zu prüfen, ob bei dem Format etwas gegen EU-Recht verstoße. Der Politikwissenschaftler Carlo Masala schätzte den Aufwand als „übertrieben“ ein, sagte aber auch, dass der Versuch, den Nationalsozialismus in Sozialismus umzudeuten, weil ja das eine Wort im anderen stecke, keine neue Entwicklung bei Rechtsextremen sei. „Dass Weidel aber noch einen Schritt weiter gegangen ist und gesagt hat, er (Hitler) sei ein Kommunist, das war schon erstaunlich“, sagte er gegenüber der „Welt“.

Historiker widersprechen Weidel

Auch andere Historiker wie Andreas Wirsching, Leiter des Instituts für Zeitgeschichte in München, und viele mehr widersprachen Weidels Darstellung deutlich. Ob die Aussage aber auch den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt, müssen die zuständigen Behörden prüfen. Pantisano hat seine Anzeige bei der Onlinewache der Polizei Baden-Württemberg gestellt, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Das 2023 generalüberholte Portal soll es einfacher machen, kriminelles Handeln „unkompliziert und schnell zur Anzeige“ zu bringen, wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) zitiert wurde. Dort eingegangene Anzeigen werden an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Alice Weidel soll zwar hauptsächlich in der Schweiz leben, ihr Hauptwohnsitz aber in Deutschland gemeldet sein. Ihr Wahlkreis liegt am Bodensee in Baden-Württemberg.