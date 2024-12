Die AfD kürt Alice Weidel zur Kanzlerkandidatin. Dahinter verbirgt sich auch ein Machtanspruch. Doch Weidel ist zwar Chefin, aber nicht das Gesicht ihrer Partei, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 06.12.2024 - 15:04 Uhr

Der Titel des Kanzlerkandidaten ist – auch in weiblicher Form – kein geschütztes Markenzeichen. So darf sich jede(r) nennen, die oder der gerne eine Regierung führen würde – ungeachtet der realen Machtchancen. Daran gemessen, grenzt es freilich an Etikettenschwindel, was die AfD an diesem Samstag vorhat. Eine Überraschung ist es keine mehr: Alice Weidel, eine der beiden Parteivorsitzenden, wird zur Kanzlerkandidatin gekürt.