Die Stuttgarter MMA-Kämpferin Alina Dalaslan hat ihr nächstes Duell vor der Brust. An diesem Samstag wartet in Frankfurt die vielleicht größte Herausforderung ihrer Karriere.

Die aufstrebende Stuttgarter MMA-Kämpferin Alina Dalaslan steht vor ihrem dritten Profikampf: Am Samstag, dem 20. September, wird sich die 25-Jährige in der Festhalle der Messe in Frankfurt mit der Französin Clara Ricignuolo im Käfig messen. Das Event wird von der tschechischen Organisation Oktagon MMA ausgerichtet, die zusammen mit KSW aus Polen als der hochkarätigste Veranstalter von Kämpfen in der Disziplin Mixed Martial Arts (MMA) in Europa gilt.

Für Dalaslan, die ihre beiden ersten Profikämpfe durch technischen K.O. gewinnen konnte, geht es um viel: Aktuell auf dem dritten Platz im Bantamgewicht der Frauen bei ihrer Promotion Oktagon MMA geführt, könnte sie mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt in Richtung eines Titelkampfes machen. Ihre Gegnerin steht im Profibereich aktuell bei drei Siegen und drei Niederlagen.

Das Duell dürfte auch eines verschiedener Kampfsportdisziplinen werden – schließlich sind beim Vollkontaktsport MMA Techniken aus ganz unterschiedlichen Kampfsportarten erlaubt. Während Dalaslan aus dem Kickboxen kommt und ihre Stärke ganz klar im Stand liegen, gilt Ricignuolo als ausgezeichnete Ringerin, die den Kampf höchstwahrscheinlich auf den Boden verlagern will.

Dalaslan trainiert hauptsächlich in der Kampfsportschule Planet Eater in Balingen, im Stuttgarter Westen arbeitet sie außerdem an ihren boxerischen Fähigkeiten. Inzwischen betreibt sie den Sport in Vollzeit – ihren Job bei einem großen Automobilunternehmen hat Dalaslan vor einigen Monaten gekündigt, wie sie auf ihrem Instagram-Profil mitteilte.