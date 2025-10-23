Die Stuttgarter MMA-Kämpferin Alina Dalaslan wird gefragt, ob ihr Herz im Europa-League-Duell für den VfB oder Fenerbahce schlägt. Sie reagiert ziemlich hin- und hergerissen.
23.10.2025 - 15:40 Uhr
Schläge, Tritte, Angriffe aus allen Winkeln – eigentlich bringt Alina Dalaslan so gut wie nichts aus der Fassung. Die MMA-Kämpferin aus Balingen, die in Stuttgart arbeitete, bevor sie ihren Job für den Sport an den Nagel hängte, ist in allen ihren vier Profikämpfen ungeschlagen, schien nur selten von ihren Gegnerinnen überhaupt unter Druck gesetzt worden zu sein.