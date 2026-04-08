Alisa Scetinina aka Gaisma Instagram gesperrt, Karriere bedroht: Stuttgarter Künstlerin kämpft gegen Meta
08.04.2026 - 17:10 Uhr
Sie ist die Frau, die den Cold-Wave-Sounds von Levin Goes Lightly die coolen Synthieharmonien beschert. Sie ist die Frau, die Friedemann Vogel in „Die Seele am Faden“ tanzen lässt. Sie ist die Frau, die am Samstag im Theaterhaus den Jazztagen Hip-Hop und Neo-Soul beibringt. Und sie ist die Frau, die einen scheinbar aussichtlosen Kampf gegen Mark Zuckerbergs Meta-Konzern führt.