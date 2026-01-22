Alisha Lehmann ist durch ihre Präsenz in den sozialen Medien eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Der neue Freund der Schweizerin datete schon Frauen in TV-Shows.
22.01.2026 - 10:58 Uhr
Sportlich läuft es für die Schweizer Fußballerin und Instagram-Star Alisha Lehmann derzeit nicht rund, dafür aber wieder privat. An ihrem 27. Geburtstag am Mittwoch hat die Nationalspielerin ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Sie postete bei Instagram eine Reihe von Fotos mit ihrem neuen Freund Montel McKenzie (28).