Alkohol am Steuer in Allmersbach im Tal

Weil er zu tief ins Glas geschaut und sich dann ans Steuer gesetzt hat, hat ein 57-Jähriger in Allmersbach im Tal am Freitagabend zwei Unfälle mit hohem Sachschaden verursacht.

Chris Lederer 21.09.2024 - 16:58 Uhr

Ein Betrunkener hat am Freitag in Allmersbach im Tal zwei Unfälle verursacht. Laut Polizei fuhr der 57-Jährige gegen 23.20 Uhr mit seinem BMW durch die Straße Im Wasenfeld. Weil er zu viel Alkohol getrunken hatte, geriet er zu weit nach rechts und prallte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW-Anhänger. Der Anhänger wurde dadurch gegen eine Straßenlaterne geschoben. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der 57-Jährige seine Fahrt fort und kam kurz danach, an der Kreuzung zur Rosenstraße, erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr hierbei ein Beet, ehe die Fahrt an einem Fahnenmast endete.