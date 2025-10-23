Am Mittwochabend kracht es in Schorndorf: Eine 44-Jährige rammt mit ihrem Ford einen VW und fährt einfach weiter. Als die Polizei sie findet, ist sie stark alkoholisiert.

Chris Lederer 23.10.2025 - 08:53 Uhr

Eine 44-jährige Ford-Fahrerin hat am Mittwochabend in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) einen Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr sie gegen 18.45 Uhr auf der Silcherstraße, als sie beim Vorbeifahren an einem verkehrsbedingt haltenden VW eines 24-Jährigen nach links von ihrer Spur abkam und mit dem Wagen zusammenstieß.