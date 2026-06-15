Im Rems-Murr-Kreis hat die Polizei innerhalb kurzer Zeit mehrere alkoholisierte Autofahrer kontrolliert. Dabei fiel ein 29-Jähriger mit über zwei Promille besonders auf.
15.06.2026 - 11:30 Uhr
Drei betrunkene Autofahrer hat die Polizei innerhalb von gut 24 Stunden im Rems-Murr-Kreis aus dem Verkehr gezogen. Besonders alarmierend: Ein 29-Jähriger war in Oppenweiler mit mehr als zwei Promille unterwegs gewesen. Gegen ihn wird nun ebenso ermittelt wie gegen zwei weitere Fahrer, die deutlich alkoholisiert am Steuer erwischt wurden.