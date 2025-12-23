Von Glühwein bis Crémant: Um die Feiertage ist Alkohol besonders präsent. Doch verzichten mehr Menschen als früher ganz auf Alkohol.
Berlin - Jeder Tropfen ist einer zu viel – so lässt sich die jüngere Forschung rund um den Konsum von Alkohol zusammenfassen. Eine große Studie im "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" stellte im vergangenen Jahr klar: Alkohol ist auch dann nicht gesundheitsfördernd, wenn er in Maßen genossen wird. Im "British Medical Journal" warnten Wissenschaftlicher in diesem Herbst: Jeder Tropfen erhöhe wahrscheinlich das Risiko für Demenz. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung betont in einer aktualisierten Empfehlung: Risikofrei lebt nur, wer komplett auf Alkohol verzichtet.