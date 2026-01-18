Neues Jahr, neuer Vorsatz: kein Alkohol im Januar. Das durchzuhalten, ist für viele Menschen kein Problem. Wieso es sich lohnt, noch länger dranzubleiben.
Bonn/Erlangen - Viele Menschen starten mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Einer davon ist oft: weniger Alkohol trinken oder sogar gar keinen – zumindest für eine bestimmte Zeit. Der Januar bietet sich nach der vielen Feierei am Jahresende dafür besonders an. Viele setzten deshalb auf einen "Dry January" – also einen "trockenen", sprich alkoholfreien Januar. Welche Vorteile hat es, für kurze Zeit auf Alkohol zu verzichten?