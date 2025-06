Am Wochenende kam es im Rems-Murr-Kreis zu Alkohol- und Drogenfahrten. In Althütte stürzte ein betrunkener Radfahrer, in Aspach wurden zwei alkoholisierte Autofahrer gestoppt.

Die Polizei im Landkreis verzeichnete am Wochenende mehrere Trunkenheitsfahrten. In Althütte stürzte am Sonntagabend gegen 21.25 Uhr ein 34-jähriger Fahrradfahrer in der Hauptstraße ohne Fremdeinwirkung. Dabei erlitt er Prellungen und Schürfwunden.

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeiangaben rund 2,2 Promille, ein anderer Schnelltest habe außerdem ergeben, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand – dem psychoaktiven Wirkstoff in Cannabis, der die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen kann. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Zwei Fahrer mit 1,2 Promille gestoppt

In Aspach wurde es am Samstagfrüh gleich zweimal ernst: Gegen 1.30 Uhr kontrollierten Beamte einen 45-jährigen Ford-Fahrer in der Oberstenfelder Straße. Der Atemalkoholtest ergab etwa 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, eine Blutentnahme angeordnet. Gegen 3.15 Uhr fiel in der Straße Sinzenburg ein 37-jähriger Fahrer eines SAIC MG4 durch Alkoholgeruch auf. Auch bei ihm zeigte der Test rund 1,2 Promille an. Er musste seinen Führerschein abgeben und wurde zur Blutentnahme gebracht.

In Burgstetten wurde am Samstag gegen 2.50 Uhr ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Straße Im Steigle gestoppt, weil an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle wurde ein Alkoholwert von etwa 1 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, den Fahrer erwarten Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen die Versicherungspflicht.

Unsichere Fahrweise in Oppenweiler

Ebenfalls am Samstag gegen 2.30 Uhr wurde in Oppenweiler ein 30-jähriger VW-Fahrer in der Sulzbacher Straße aufgrund unsicherer Fahrweise kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Auch er musste zur Blutentnahme.

2 Promille und ohne Nummernschild

In Fellbach schließlich wurde ein 54-Jähriger am Samstag mit seinem E-Scooter in der Hinteren Straße angehalten. Er war mit etwa 2 Promille unterwegs, zudem fehlte auch an seinem Fahrzeug das Nummernschild. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sieht mehreren Anzeigen entgegen.