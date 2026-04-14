Erst links, dann rechts: Eine Autofahrerin kracht auf der B14 in die Leitplanken. Der Grund ist alarmierend – der Unfall hätte schlimmer enden können.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Am frühen Montagabend wird die Bundesstraße 14 bei Backnang für eine Frau zur Schleuderstrecke: Eine 44-jährige Autofahrerin verliert gegen 18.40 Uhr die Kontrolle über ihren Hyundai und prallt erst gegen die linke, dann gegen die rechte Leitplanke. Ein Unfall, der ohne weitere Beteiligte glimpflich endet – zumindest für andere Verkehrsteilnehmer.

 

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war Alkohol im Spiel, und zwar in erheblicher Menge. Ein Atemtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die Konsequenz folgte umgehend: Die Frau musste eine Blutprobe und danach wahrscheinlich auch den Führerschein abgeben.

Zur Schadenshöhe oder möglichen Verletzungen macht die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Klar dürfte jedoch sein: Mit einem derart hohen Promillewert war die Fahrerin nicht mehr fahrtüchtig.