Erst links, dann rechts: Eine Autofahrerin kracht auf der B14 in die Leitplanken. Der Grund ist alarmierend – der Unfall hätte schlimmer enden können.

Frank Rodenhausen 14.04.2026 - 08:22 Uhr

Am frühen Montagabend wird die Bundesstraße 14 bei Backnang für eine Frau zur Schleuderstrecke: Eine 44-jährige Autofahrerin verliert gegen 18.40 Uhr die Kontrolle über ihren Hyundai und prallt erst gegen die linke, dann gegen die rechte Leitplanke. Ein Unfall, der ohne weitere Beteiligte glimpflich endet – zumindest für andere Verkehrsteilnehmer.