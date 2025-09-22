Mit 2,5 Promille kracht ein Autofahrer Sonntagfrüh in Großerlach in den Straßengraben. Mehrere Personen ziehen das Auto raus und fahren davon – dann kommt die Polizei dazu.

Chris Lederer 22.09.2025 - 09:20 Uhr

Ein Unfall in der Nacht zu Sonntag hat in Großerlach (Rems-Murr-Kreis) die Polizei beschäftigt. Gegen 1 Uhr meldeten Zeugen, dass in der Mainhardter Straße ein VW Golf im Straßengraben stand. Augenzeugen beobachteten laut Polizeibericht zudem, wie mehrere Personen das Auto wieder aus dem Graben zogen und anschließend damit davonfuhren.