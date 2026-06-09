Eine stark alkoholisierte 55-Jährige ist am Montag auf der Strecke von Münklingen nach Weil der Stadt in Schlangenlinien gefahren. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.

Eine 55 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag gegen 11.55 Uhr mit über drei Promille im Blut auf der Böblinger Straße (K 1020) und der Hausener Straße (L 1182) unterwegs gewesen. Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte eine Streife des Polizeireviers Leonberg die Kia-Fahrerin schließlich auf einem Discounter-Parkplatz in Weil der Stadt stoppen, wie die Polizei mitteilt.

Der Zeuge hatte die Frau erstmals auf Höhe der Einmündung zur Borsigstraße in Münklingen bemerkt. Dort lenkte sie ihr Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrspur und fuhr in Schlangenlinien. Beim Rechtsabbiegen auf die L 1182 in Richtung Merklingen geriet die 55-Jährige auf den Abbiegestreifen der Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Über die Hausener Straße und die Hauptstraße fuhr die Frau weiter nach Weil der Stadt. Am Kreisverkehr von Hauptstraße und Brasstraße bog sie schließlich auf den Parkplatz eines Discounters ab. Dort trafen die alarmierten Beamten auf die 55-Jährige, die noch am Steuer saß. Bereits beim Öffnen der Fahrertür bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Zudem hatte die Frau Schwierigkeiten, beim Aussteigen auf den Beinen zu bleiben.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,2 Promille. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Das Polizeirevier Leonberg sucht nun Zeugen und insbesondere mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise des Kia gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07152 / 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.