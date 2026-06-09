Eine stark alkoholisierte 55-Jährige ist am Montag auf der Strecke von Münklingen nach Weil der Stadt in Schlangenlinien gefahren. Ein Zeuge alarmierte die Polizei.
09.06.2026 - 11:59 Uhr
Eine 55 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag gegen 11.55 Uhr mit über drei Promille im Blut auf der Böblinger Straße (K 1020) und der Hausener Straße (L 1182) unterwegs gewesen. Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte eine Streife des Polizeireviers Leonberg die Kia-Fahrerin schließlich auf einem Discounter-Parkplatz in Weil der Stadt stoppen, wie die Polizei mitteilt.