Alkoholfahrt in Ludwigsburg

Ein VW-Fahrer ist am Donnerstagabend in Ludwigsburg in der Reuteallee von der Fahrbahn abgekommen.

Julia Amrhein 01.08.2025 - 11:28 Uhr

Ein 38-Jähriger ist am Donnerstag in Ludwigsburg mit 1,8 Promille im Blut gegen zwei geparkte Autos gefahren. Laut Polizei fuhr der VW-Fahrer gegen 19.20 Uhr die Reuteallee in Richtung Eduard-Spranger-Straße entlang, als er kurz nach der Einmündung zur Fröbelstraße von der Fahrbahn abkam.