Eine 35-Jährige ist erst einmal ihren Führerschein los, nachdem sie Dienstagnacht in Ludwigsburg mit 2,7 Promille im Blut mit einem Dacia zusammengestoßen ist. Wie die Polizei mitteilt, war die Toyota-Fahrerin aber bereits zuvor aufgefallen, da sie in Schlangenlinien unterwegs gewesen sei und zudem über eine rote Ampel gefahren war.

Die 35-Jährige zieht plötzlich nach rechts

Die 35-Jährige war gegen 22.45 Uhr zunächst in der Friedrichstraße auf der rechten Spur in Richtung Oststadt unterwegs. Ein 39-Jähriger fuhr unterdessen hinter ihr in seinem Dacia auf der linken Spur und ordnete sich dann an der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur in Richtung Oststraße ein. Dorthin bog auch die Toyota-Fahrerin ab – allerdings auf der falschen Spur und ohne an der Ampel zu stoppen.

An der Kreuzung zur Schorndorfer Straße hielten dann beide Fahrzeuge nebeneinander an einer weiteren roten Ampel an. Obwohl sich die 35-Jährige wiederum auf der Geradeausspur befand, zog sie plötzlich nach rechts und stieß mit dem ebenfalls rechts abbiegenden Dacia des 39-Jährigen zusammen. Hierbei entstanden rund 2000 Euro Schaden.

Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Die hinzugerufene Polizei steltte fest, dass die 35-Jährige sichtlich betrunken war und ließ diese einen Atemalkoholtest durchführen: 2,7 Promille. Die Frau war ihren Führerschein los und muss zudem mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.