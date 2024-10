Es klingt unglaublich: Cornelia Hoppe wuchs als Kind von Alkoholikern auf und heiratete später einen alkoholkranken Mann. Mit uns hat sie über ihre Kneipen-Kindheit auf St. Pauli gesprochen, darüber, was Co-Abhängigkeit bedeutet und wie man da raus kommt.

Es sind die 70er auf St. Pauli. Gestrandete sitzen an den Kneipentresen, und mittendrin wächst Cornelia Hoppe mit alkoholkranken Eltern in bitterer Armut auf. Später scheint sie in der Ehe mit einem Banker ihr Glück gefunden zu haben – bis sie merkt, dass auch ihr Mann trinkt. Wie kann man sich aus so einem Leben befreien?