Ein Mann feiert gern und trinkt dabei oft ohne Grenzen. Nun nimmt er an einem Therapieprogramm der Psychiatrie Winnenden für kontrollierten Konsum teil. Doch wie wurde er überhaupt süchtig und kommt er mit dem gemäßigten Programm zurecht?

Simone Käser 20.02.2025 - 11:00 Uhr

Eigentlich passt alles. Gutes Elternhaus, solide Schullaufbahn mit Abi, langjähriger Job in gehobener Position, Freunde und eine Ehefrau. Paul K., der seinen richtigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, könnte zufrieden sein. Doch hinter der scheinbar so perfekten gutbürgerlichen Fassade sieht es anders aus. Da gibt es noch den Paul K., der gerne feiern geht – auch jetzt noch in den Vierzigern.