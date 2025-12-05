Alkoholverbot bei Porsche Wie gehen Mercedes-Benz und Co. mit dem Thema Alkohol um?
In wenigen Monaten greifen bei Porsche neue Regeln im Umgang mit Alkohol auf dem Werksgelände. Was bei weiteren Unternehmen wie Mercedes-Benz und Bosch gilt.
Alkohol auf dem Werksgelände – das ist bei Porsche bald Geschichte. Zumindest weitestgehend. Denn der Stuttgarter Sportwagenhersteller wird seinen Umgang damit neu regeln. Unter anderem heißt das: Ab April gilt bei Porsche ein Alkoholverbot, der Konsum in der Arbeitszeit wird untersagt.