Für fünf Millionen Euro Preisgeld treten Tessa, Philipp und 98 andere an, um einen Lügendetektor zu testen. „Scandor“ heißt das High-Tec-Gerät, das in Poznanskis Roman eine besondere Wahrheit sucht.

Andrea Kachelrieß 12.09.2024 - 06:00 Uhr

Was ist wahr, was manipuliert? Das Phänomen der Fake-News lässt den Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält, weiter bröckeln. Welche Wirkung falsche oder in die Irre führende Informationen haben können, zeigten die Unruhen in Großbritannien nach der Messerattacke von Southport. Ursula Poznanskis neuer Jugendroman „Scandor“ war da bereits geschrieben. Doch das Thema, mit dem die österreichische Bestseller-Autorin der Zeit den Puls fühlt, könnte aktueller nicht sein.