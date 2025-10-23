Seit mehr als 60 Jahren trotzen Asterix und Obelix der römischen Übermacht – und mit jedem neuen Band wächst das Universum der unbeugsamen Gallier. Wer sich einmal durch alle Alben lesen will, steht jedoch vor einer Frage: In welcher Reihenfolge sollte man das tun?
17.10.2025 - 12:54 Uhr
Am 23. Oktober 2025 erscheint mit „Asterix in Lusitanien“ der 41. Band der legendären Comicreihe. Damit setzen Texter Fabrice Caro (Fabcaro) und Zeichner Didier Conrad die Saga fort, die 1959 mit „Asterix der Gallier“ begann.