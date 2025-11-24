Nach Angaben der Stadt handelt es sich um den größten Weihnachtsbaum der Welt. Er ist der alljährliche Star der dortigen Weihnachtsstadt.

dpa 24.11.2025 - 20:14 Uhr

Dortmund - Er ist 45 Meter hoch, besteht aus rund 1.200 Rotfichten und ist laut der Stadtverwaltung der weltgrößte seiner Art: Der traditionelle Weihnachtsbaum in Dortmund ist feierlich zum Leuchten gebracht worden. Der Koloss aus Rotfichten aus dem Sauerland wird gekrönt von einem vier Meter hohen illuminierten Engel, der weit über die Weihnachtsstadt hinweg strahlt.