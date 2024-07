Beim 1. Göppinger SV herrscht im und um den Verein eine große Euphorie. Nach dem Aufstieg in die Fußball-Regionalliga wird nun der Klassenverbleib angepeilt. Sie können dabei sein – wir übertragen alles 17 Auswärtsspiele per Livestream.

Jürgen Frey 12.07.2024 - 11:11 Uhr

Was war das für ein Riesenjubel auf der Bezirkssportanlage in Mainz-Mombach: Dort feierte der 1. Göppinger SV am 11. Juni gemeinsam mit seinen 400 mitgereisten Fans durch ein 4:2 im entscheidenden Aufstiegsspiel beim SV Gonsenheim den Sprung in die Fußball-Regionalliga Südwest. Zuvor hatte das Team von Trainer Gianni Coveli schon das erste Aufstiegsspiel daheim im Stadion an der Hohenstaufenstraße gegen Türk Gücü Friedberg mit 2:0 für sich entschieden. „Dieser Aufstieg ist der verdiente Lohn für kontinuierlich gute Arbeit“, jubelte der Vorsitzende Paul Lambert.