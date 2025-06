Ein Mann bekommt an einem Bahnübergang einen Stromschlag und wird schwer verletzt. Die Oberleitung ist beschädigt. Der Ausfall von Zügen trifft viele Menschen.

red/dpa/lsw 17.06.2025 - 19:01 Uhr

Ein Mann hat an einem Bahnübergang in Allensbach am Bodensee einen Stromschlag erlitten und ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage in Konstanz berichtete, transportierte der Mann auf einem Handwagen ein Segelboot mit aufgerichtetem Mast. Dieser sei an dem Übergang an die Oberleitung der Bahn gekommen. Der verletzte Mann wurde demnach per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.