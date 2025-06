Ein Gewitter schüttelt eine Passagiermaschine auf dem Weg nach Italien kräftig durch. Acht Menschen an Bord werden verletzt. Weiter ging die Reise schließlich an Land.

red/dpa 05.06.2025 - 11:19 Uhr

Nach der Sicherheitslandung einer Passagiermaschine aufgrund schwerer Turbulenzen im Allgäu haben die Passagiere ihre Reise per Bus fortgesetzt. Die Ryanair-Maschine war am Mittwoch auf dem Weg von Berlin nach Mailand, als das Flugzeug gegen 20.25 Uhr in schwere Turbulenzen geraten war.