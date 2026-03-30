Alli Neumann „Roquestar“: „Obdachlosigkeit würde ich sofort beenden“

Alli Neumann zählt zu den prägenden Stimmen des deutschen Indie-Pop. Wir hatten uns deshalb sehr darauf gefreut, dass sie mit ihrem dritten Album „Roquestar“, das Pop, Indie und Glam-Rock verbindet, an diesem Mittwoch (1. April) nach Stuttgart kommen wollte. Doch am Wochenende hat sie alle Tourtermine abgesagt: „Durch einen unerwarteten medizinischen Notfall infolge einer Verletzung muss ich aktuell unter ärztlicher Beobachtung bleiben und kann nicht auf die Bühne zurück“, schreibt sie auf Instagram. Hier lesen Sie das Interview, das wir kurz zuvor noch mit ihrer geführt haben.