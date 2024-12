Mit einer so selten geäußerten Begründung zieht sich die Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Lebensversicherers Allianz Leben, Katja de la Viña, zum 31. Dezember 2024 von der Spitze zurück. „Ich liebe meinen Job als CEO, aber ich liebe auch meine Kinder, und ich habe als Mutter eine Entscheidung getroffen“, schreibt die 45-Jährige, die seit April 2022 die Allianz Lebensversicherungs-AG mit Sitz in Stuttgart führte, im Job-Netzwerk Linkedin. Mehr Zeit für die Kinder zu haben, sei „ehrlicherweise mit der Entfernung Stuttgart-München und den vielen weiteren Dienstreisen gar nicht so leicht“. Sie habe daher „eine der schwierigsten Entscheidungen“ ihres Lebens getroffen. Kinder statt Karriere: Im Netzwerk erntet sie dafür viele Respektsbekundungen und wird als „Role Model“ gefeiert.

Neue Aufgabe bei zentraler Strategie- und Marketingabteilung

De la Viña möchte „jetzt mehr für ihre beiden Kinder da sein und wird in dieser Phase in Teilzeit für die Allianz arbeiten“, teilte der Versicherungsriese wiederum mit. Zunächst werde sie in beratender Funktion in das Ressort von Allianz SE Vorstandsmitglied Klaus-Peter Röhler wechseln, um einen reibungslosen Übergang in der Führung der Lebensversicherungs-AG sicherzustellen.

Im Anschluss wird die in Pirmasens geborene gelernte Steuerberaterin eine „neue strategische Managementaufgabe bei Group Strategy, Marketing and Distribution“ übernehmen, der zentralen Strategie- und Marketingabteilung der Allianz, „um zu einem späteren Zeitpunkt in Vollzeit und neuer Funktion zurückzukehren“. De la Viña wird als „herausragende Führungskraft“ gewürdigt – unter ihrer Leitung habe Allianz Leben ihre Marktführerschaft ausbauen können. Sie stehe „stellvertretend für die Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland“, heißt es.

Ruedi Kubat übernimmt zum 1. Januar

Ihr Nachfolger wird zum 1. Januar der Schweiz-Chef der Allianz, Ruedi Kubat. Auf ihn folgt Laura Gersch, Finanzvorständin der Allianz Versicherungs-AG. Klaus Berge übernimmt übergangsweise auch ihre Aufgaben.