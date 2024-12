Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart brauchen fast zwei Stunden, um sich beim Bundesliga-Kontrahenten VC Wiesbaden mit 3:1 durchzusetzen.

Henning Maak 08.12.2024 - 13:53 Uhr

Der Tanz auf drei Hochzeiten hat den Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart einiges an Energie abverlangt. 113 Minuten benötigten die Gäste am Samstag im achten Spiel innerhalb von vier Wochen, um sich beim Tabellensechsten VC Wiesbaden mit 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:19) durchzusetzen. Eine Rolle spielen sicher auch die Reisestrapazen: Sieben der acht Begegnungen fanden auswärts statt. „Angesichts dieser Bedingungen kann man nicht in jedem Spiel glänzen“, erklärte Coach Konstantin Bitter.