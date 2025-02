Stadion mit tragischer Vergangenheit Hier findet der Super Bowl 2025 statt

Der Super Bowl ist das Highlight des American Football-Jahres und zieht Millionen Fans weltweit vor die Bildschirme. 2025 wird das Finale der NFL in New Orleans ausgetragen – in einer Stadt, die wie kaum eine andere für Sport, Musik und Lebensfreude steht.