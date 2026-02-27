Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart verkündet vor dem Pokalfinale die nächsten Personalentscheidungen. Auch einer der beiden Hauptsponsoren sagt für zwei weitere Jahre zu.
27.02.2026 - 12:47 Uhr
Die Woche vor dem Pokalfinale ist nicht der schlechteste Zeitpunkt, um zukunftsweisende Entscheidungen zu verkünden – und so dem eigenen Team den Rücken zu stärken. An diesem Samstag (16 Uhr) trifft Allianz MTV Stuttgart in Mannheim auf den VfB Suhl, zuvor hat der Volleyball-Bundesligist einige Vertragsverlängerungen verkündet.