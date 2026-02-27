Nach Zuspielerin Pia Kästner (27) hat auch Yurika Bamba (34) einen neuen Kontrakt unterzeichnet. Die Japanerin wird weiterhin zusammen mit Fabina Mottis (22), die noch einen Vertrag bis Mai 2027 hat, bei dem Bundesliga-Spitzenreiter das Libera-Gespann bilden. Yurika Bamba spielt nach ihrem Wechsel vom SC Potsdam eine starke Saison, überzeugt in Abwehr und Annahme gleichermaßen. „Wir haben auf dieser Position weiterhin genau die Mischung, die eine erfolgreiche Mannschaft braucht“, sagt Trainer Konstantin Bitter, „Yurika gibt uns Stabilität, Ruhe und Führungsqualität, Fabi bringt Energie, Entwicklungspotenzial und den Willen, Verantwortung zu übernehmen, ein. Gemeinsam stehen sie für Konstanz und Perspektive.“ Was auch für einen der wichtigsten Geldgeber gilt.