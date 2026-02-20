Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart wollen an diesem Sonntag die Generalprobe beim VfB Suhl gewinnen. Sechs Tage später stehen sich die Teams dann im Pokalfinale gegenüber.

Henning Maak 20.02.2026 - 14:32 Uhr

Es ist ein bisschen unglücklich, dass der Spielplan am Sonntag (16 Uhr) den VfB Suhl und Allianz MTV Stuttgart zum Bundesliga-Rückspiel zusammenführt – genau sechs Tage vor dem Pokalfinale in Mannheim, wo sich beide Mannschaften erneut gegenüberstehen werden. Die Vermutung liegt nahe, dass beide Teams nicht mit offenen Karten spielen werden. Doch Allianz-Trainer Konstantin Bitter erteilt sämtlichen taktischen Spielchen eine Absage: „Wir können die Situation nicht ändern und schauen von Spiel zu Spiel. Wir wollen am Sonntag gewinnen, um die Hauptrunde als Tabellenerster zu beenden“, stellt er klar.