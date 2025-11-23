Noch haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart das Halbfinale im Pokal-Wettbewerb nicht erreicht. Der Gegner aber steht schon fest – und auch, dass sie ein Heimspiel hätten.
23.11.2025 - 11:51 Uhr
Eines der großen Saisonziele der Stuttgarter Volleyballerinnen ist der Einzug ins Endspiel des Pokalwettbewerbs, das am 28. Februar 2026 letztmals in der SAP-Arena in Mannheim ausgetragen wird. Mittlerweile ist klar, wie für Allianz MTV Stuttgart der Weg dorthin aussieht – noch sind zwei Schritte zu absolvieren.