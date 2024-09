Die Libera aus Finnland führt nach dem Umbruch das Volleyball-Team von Allianz MTV Stuttgart an – für die Verantwortlichen des Volleyball-Bundesligisten ist sie die perfekte Wahl.

Jochen Klingovsky 03.09.2024 - 18:21 Uhr

Drei Titel feierten die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart am Ende der vergangenen Saison, es gab aber nicht nur Tränen der Freude. Denn nach dem Gewinn von Supercup, Pokal und Meisterschaft wurde Maria Segura Palleres, die Kapitänin, nach vier Jahren in Stuttgart verabschiedet. Mittlerweile ist die Spanierin zwar zurück in der Scharrena, weil sie das Ende ihrer Karriere doch noch einmal verschoben hat. Allerdings ist offen, welche Rolle sie nächste Saison im Kader spielen wird. Sicher ist bislang nur eines: Es gibt beim MTV eine neue Kapitänin.