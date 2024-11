Vor den richtungsweisenden Auswärtsspielen im Pokal-Viertelfinale in Potsdam und in der Champions League in Voluntari fehlt Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart die Selbstsicherheit der vergangenen Saison. Trainer Konstantin Bitter spricht Klartext.

Jochen Klingovsky 21.11.2024 - 15:59 Uhr

Nur damit keine Missverständnisse aufkommen: Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben in dieser Saison weitaus öfter gewonnen als verloren, unter anderem das Duell um den Supercup gegen den SSC Schwerin. Fakt ist aber zugleich, dass der Triple-Sieger bisher spielerisch unter den Erwartungen blieb, auch unter den eigenen. Und: Es finden nun zwei richtungsweisende Auswärtspartien statt. Erst das Pokal-Viertelfinale an diesem Freitag (19 Uhr) beim SC Potsdam, dann am Mittwoch (19 Uhr) die dritte Partie in der Champions League bei CSO Voluntari in Rumänien. Einmal steht das erste Saisonziel auf dem Spiel, einmal das Weiterkommen in der Königsklasse.