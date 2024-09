Die slowenische Außenangreiferin Mija Siftar hat ihren Vertrag bei Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart nach nur einer Woche Vorbereitung aufgelöst. Nun lautet ihr Wunsch, in Italien zu spielen.

Jochen Klingovsky 13.09.2024 - 12:50 Uhr

Noch bevor die Saison losgeht, hat Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart eine wichtige Spielerin verloren. Nach nur einer Woche in Stuttgart bat Neuzugang Mija Siftar (18), die von Volley Mulhouse gekommen war, nachdrücklich um die Auflösung ihres Vertrags. Dem Club blieb letztlich nicht anderes übrig, als den Kontrakt mit der slowenischen Nationalspielerin, die als eines der größten Talente in Europa gilt, aufzulösen. „So etwas ist bisher undenkbar gewesen“, sagte Sportdirektorin Kim Renkema in einer Mischung aus Verärgerung und Fassungslosigkeit, „auf diese schlimme Art und Weise hat noch niemand die Mannschaft im Stich gelassen.“