Die Stuttgarter Volleyballerinnen verlieren auch das zweite Play-off-Halbfinale gegen den Dresdner SC mit 2:3 – damit ist die Saison für das beste Team der Bundesliga beendet.
Das beste Team der Bundesliga-Hauptrunde ist raus! Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart, als Nummer eins in die Play-offs gestartet, sind im Halbfinale gescheitert. Nach der 2:3-Niederlage zum Auftakt der Serie (Modus: best of three) am Ostersonntag in der Scharrena, als die Gastgeberinnen im Tie-Break drei Matchbälle vergeben hatten, unterlag das Team von Konstantin Bitter am Mittwochabend auch im zweiten Duell im fünften Satz. Nach der 2:3-Niederlage (25:20, 21:25, 23:25, 26:24, 13:15) flossen bei den Stuttgarterinnen Tränen, und auch der Trainer war bedient. „Die Enttäuschung ist riesig, wir waren ganz nahe dran“, sagte Konstantin Bitter, „das was meiner Mannschaft noch fehlt, ist die Fähigkeit, in entscheidenden Momenten kluge Entscheidungen zu treffen.“