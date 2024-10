Konstantin Bitter verlängert seinen Vertrag bei Allianz MTV Stuttgart vorzeitig bis 2027 – trotzdem steht der ehrgeizige Volleyball-Bundesligist laut Sportdirektorin Kim Renkema vor einem großen Umbruch.

Jochen Klingovsky 17.10.2024 - 16:25 Uhr

Im Interview mit unserer Zeitung erklärte Konstantin Bitter (34), der Cheftrainer des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, vor dem Start der Saison: „Ich bin am richtigen Ort.“ Dies hat er nun auch schriftlich dokumentiert. Der Coach verlängerte seinen Vertrag beim Triple-Sieger vorzeitig bis 2027. „Hier zu arbeiten erfüllt mich mit viel Freude und Stolz“, sagt er, „ich bin Teil von etwas Großem.“ Was nicht zuletzt an ihm selbst liegt.