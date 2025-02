Kim Renkema, die langjährige Sportdirektorin des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, wird an diesem Samstag offiziell verabschiedet. Die unschöne Trennung von ihr hat auch finanzielle Folgen – drei Sponsoren haben gekündigt.

Jochen Klingovsky 27.02.2025 - 17:18 Uhr

Das Bundesliga-Duell an diesem Samstag (19 Uhr) gegen den SC Potsdam ist enorm wichtig für Allianz MTV Stuttgart: Der Triple-Sieger darf keine Punkte mehr abgeben, um zumindest als Hauptrunden-Zweiter in die Play-offs um die Meisterschaft einzuziehen. Und trotzdem werden in der Scharrena nicht nur die Volleyballerinnen auf dem Feld im Fokus der Fans stehen – schließlich wird an diesem Abend Kim Renkema offiziell verabschiedet.