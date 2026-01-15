Allianz MTV Stuttgart Die größte Stärke ist die Unberechenbarkeit
Die Stuttgarter Volleyballerinnen legen auf europäischer Bühne einen tollen Auftritt hin – und der Geschäftsführer sagt: „So sind wir schwer zu schlagen.“
Die erste Glückwunsch-Nachricht ging unmittelbar nach dem verwandelten Matchball ein. Eline Timmerman, die mit den Stuttgarter Volleyballerinnen 2024 das Triple gewonnen hat und mittlerweile bei Galatasaray Istanbul spielt, schrieb den früheren Kolleginnen voller Enthusiasmus: „Jaaaa – wir kommen!“
