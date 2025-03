Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart treffen nach dem zweiten Sieg über den USC Münster im Halbfinale auf den Dresdner SC.

Henning Maak 30.03.2025 - 15:13 Uhr

Wie im Vorjahr treffen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart im Play-off-Halbfinale auf den Dresdner SC. Das Team aus Sachsen setzte sich im Play-off-Viertelfinale in zwei Spielen gegen den VC Wiesbaden durch, auch die Stuttgarterinnen nahmen die Hürde USC Münster – ebenfalls wie im Vorjahr – in zwei Spielen. Nach dem souveränen 3:0 in der Scharrena musste das Team von Trainer Konstantin Bitter am Samstagabend in der Halle am Berg Fidel jedoch deutlich mehr Widerstand überwinden, ehe auch hier der 3:0 (25:22, 25:21, 25:19)-Erfolg feststand.