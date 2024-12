Der emotionale Höhepunkt kam unmittelbar nach der Partie: Mit lang anhaltendem Applaus und „Roosa“-Rufen feierten die 1893 Zuschauer in der Scharrena die sichtlich gerührte Libera Roosa Koskelo, die ihr 250. Spiel im Trikot von Allianz MTV bestritt. Die Partie selbst zuvor gegen den USC Münster war eine eindeutige Sache gewesen: Die Stuttgarter Volleyballerinnen bezwangen den Tabellenvorletzten nach nur einer Stunde Spielzeit glatt mit 3:0 (25:11, 25:15, 25:19) und kletterten auf den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga, da Schwerin spielfrei war. „Wir haben heute konstant gut gespielt. Die meisten Fehler sind uns im dritten Satz unterlaufen, den wir trotzdem immer noch dominiert haben“, sagte Trainer Konstantin Bitter.

Wenig Widerstand für Allianz MTV Stuttgart

In den ersten beiden Durchgängen lag Allianz MTV jeweils früh deutlich in Führung. Breland Morrissette brachte Stuttgart im ersten Satz mit einer Aufschlagserie mit 9:2 in Front. Am Ende hatte Allianz MTV 14 Satzbälle. Im zweiten Satz unterliefen Münster in der Anfangsphase bis zum 9:5 schon vier Aufschlagfehler, während sich Stuttgart mit hohem Aufschlagdruck und gutem Blockspiel immer weiter absetzte. Am Ende punkteten gleich vier Spielerinnen bei den Gastgeberinnen zweistellig.