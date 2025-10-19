Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gewinnen in der Bundesliga gegen die Ladies in Black Aachen klar mit 3:0 – und zwei Legenden werden geehrt.
Es sind Gesten ganz besonderer Wertschätzung, wenn Vereine das Trikot von Spielern dauerhaft in der Halle aufhängen und die Trikotnummer in Zukunft nicht mehr vergeben. Begründet wird dies damit, dass diese Akteure über viele Jahre nicht nur das Trikot getragen, sondern Leib und Seele des Vereins verkörpert haben. So hängt im American Airlines Center der Dallas Mavericks das Trikot mit der Nummer 41 von Dirk Nowitzki, in der Mannheimer SAP-Arena unter anderem das Trikot von Eishockey-Legende Harold Kreis und von Handball-Nationalspieler Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen). In der Volleyball-Bundesliga wurde diese Ehre bislang Denise Hanke zuteil, deren Leibchen mit der Nummer zehn dauerhaft in der Palmberg-Arena des SSC Palmberg Schwerin angebracht ist.