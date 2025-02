Die Stuttgarter Volleyballerinnen müssen sich im Hinspiel um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League dem polnischen Vizemeister KS Rzeszow mit 1:3 geschlagen geben.

Henning Maak 06.02.2025 - 23:41 Uhr

Es war Drama pur, was die 1769 Zuschauer in der Scharrena am Donnerstagabend zu sehen bekamen. Allein der dritte Satz im Hinspiel der Viertelfinal-Play-offs in der Champions League zwischen Allianz MTV Stuttgart und dem polnischen Meister KS Rzeszow dauerte 55 Minuten. Am Ende waren es die Gäste, die den zwölften Satzball zum 45:43 für sich nutzen konnten – und das auch erst nach einem Videobeweis, in dem sich eine Blockberührung auf Stuttgarter Seite offenbarte.