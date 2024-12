Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart gewinnt bei Schwarz-Weiß Erfurt nach knapp 70 Minuten mit 3:0.

Henning Maak 01.12.2024 - 14:22 Uhr

Antonia Stautz hat noch immer zahlreiche Fans in Erfurt. Lautstarke „Toni, Toni“-Rufe erklangen in der Riethsporthalle von den Rängen, als die Stuttgarter Außenangreiferin mit Erfurter Vergangenheit zur wertvollsten Spielerin ihres Teams gewählt wurde. Die 30-Jährige wirkte ebenso wie ihre Teamkolleginnen erleichtert, dass es der Mannschaft gelungen war, weniger als 72 Stunden nach dem 3:0-Sieg in der Champions League in Rumänien auch die Bundesliga-Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht Schwarz-Weiß Erfurt in drei Sätzen (25:12, 25:15, 25:23) abgehakt zu haben.