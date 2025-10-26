 
Allianz MTV Stuttgart in Borken Deshalb ist Trainer Konstantin Bitter stolz auf sein Team

Allianz MTV Stuttgart in Borken: Deshalb ist Trainer Konstantin Bitter stolz auf sein Team
1
Zufrieden mit dem Ergebnis, nicht mit der volleyballerischen Leistung: Konstantin Bitter. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart siegen bei Neuling Borken 3:0 – in einem unerwartet engen Spiel. Der Coach kritisiert die Leistung, sieht aber auch positive Aspekte.

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart steht weiter an der Tabellenspitze, die Bilanz liest sich makellos: drei Spiele, drei 3:0-Siege. Andere Zahlen belegen jedoch, dass der Erfolg am Samstagabend bei Aufsteiger Skurios Volley Borken viel knapper war, als es der große Favorit erwartet hatte. „Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir immer noch eine junge, unerfahrene Mannschaft sind“, sagte Trainer Konstantin Bitter nach den drei engen Sätzen (25:23, 25:21, 25:23), „natürlich sind wir nicht zufrieden mit der volleyballerischen Qualität, die wir aufs Feld gebracht haben. Und trotzdem bin ich sehr stolz auf mein Team.“ Weil es Widerstandsfähigkeit gezeigt hatte.

 

