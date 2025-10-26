Allianz MTV Stuttgart in Borken: Deshalb ist Trainer Konstantin Bitter stolz auf sein Team

Im dritten Durchgang lagen die Gäste, deren Coach kräftig rotierte, bereits mit 18:22 hinten, es sah nach dem ersten Satzgewinn des Neulings in der Bundesliga aus. Dann aber machten die Stuttgarterinnen fünf Punkte in Serie, ehe Lydia Grote, die als beste Akteurin des Abends ausgezeichnet wurde, den zweiten Matchball verwandelte. „Wir haben gesehen, was in den Köpfen unserer Spielerinnen passieren kann, wenn sie auf Widerstände treffen und nach ihrem Rhythmus suchen müssen“, sagte Coach Bitter, „es war ein schwieriges Spiel, weil wir uns immer wieder selbst unter Stress gesetzt haben. Aber wir haben uns nicht hängen lassen, sondern uns rausgekämpft. Das hat mir sehr gefallen.“