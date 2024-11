Volleyballmeister Allianz MTV Stuttgart befindet sich in einer schwierigen Situation: Ist das Spiel in der Champions League in Rumänen Belastung oder Chance?

Jochen Klingovsky 26.11.2024 - 11:02 Uhr

Nach dem blamablen Pokal-Aus beim SC Potsdam (1:3) hat Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart nicht viel Zeit, um über Wege aus der sportlich größten Krise der vergangenen Jahre nachzudenken: Schon an diesem Mittwoch steht ab 19 Uhr bei CSO Voluntari in der rumänischen Hauptstadt Bukarest das nächste wichtige Auswärtsspiel an – es geht darum, die kleine Chance auf das Erreichen der Play-offs um den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse zu wahren. Oder ist das gerade gar nicht das Thema? „Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein“, sagt Geschäftsführer Aurel Irion, „nach den beiden Niederlagen in Potsdam in der Bundesliga und im Pokal darf keiner bei uns glauben, dass wir zu den besten acht Teams in Europa gehören.“