Mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg im Spitzenspiel in Schwerin verteidigen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart die Tabellenführung in der Bundesliga.

Henning Maak 15.01.2025 - 21:33 Uhr

Allianz MTV Stuttgart hat sich eine hervorragende Ausgangssituation in der Endphase der Bundesliga-Hauptrunde geschaffen, um als Tabellenerster in die Play-off-Runde zu gehen. Das Team um Trainer Konstantin Bitter drehte dreieinhalb Wochen nach der 2:3-Niederlage in Schwerin den Spieß um und setzte sich am Mittwochabend in der Palmberg-Arena nach einem zweistündigen Volleyball-Krimi mit 3:2 (25:19, 22:25, 23:25, 26.24, 15:13) durch.