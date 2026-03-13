Der Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat kurz vor der entscheidenden Phase in der Meisterschaft für Kontinuität auf der Trainerposition gesorgt.

Am vergangenen Wochenende saß Konstantin Bitter als Zuschauer bei einem Spiel der Volleyball-Bundesliga. In Ludwigsburg – weshalb manch einer schon spekulierte, ob der Coach von Allianz MTV Stuttgart künftig nicht im Oberhaus der Frauen, sondern bei den Barock Volleys in der Bundesliga der Männer tätig sein würde. Tatsächlich stellte der Aufsteiger aus Ludwigsburg kurz darauf einen neuen Trainer für die neue Saison vor.

Der allerdings heißt Patrick Steuerwald – und nicht Konstantin Bitter. Über den es nun aber auch Neuigkeiten zu erzählen gibt. Der 36-Jährige hat seinen Vertrag bei Allianz MTV Stuttgart vorzeitig verlängert. Bis 2030 gilt sein Kontrakt nun.

„Stuttgart ist für mich längst mehr als nur ein Arbeitsplatz – es ist ein Zuhause und ein gemeinsames Projekt“, sagt der Schweizer, der im Sommer 2023 in die baden-württembergische Landeshauptstadt kam. Eigentlich als Co-Trainer von Tore Aleksandersen. Nachdem sich der Gesundheitszustand des mittlerweile verstorbenen Norwegers aber verschlechterte, rückte Bitter schneller als gedacht in die erste Reihe. Und das sehr erfolgreich.

Gleich in seiner ersten Saison gewann er mit den Allianz-Frauen das Triple aus Supercup, Pokal und Meisterschaft sowie kurz danach erneut den Supercup. Allerdings kam seit Herbst 2024 kein Titel mehr hinzu. Dabei gehört es zum Anspruch des Clubs, national weitere Trophäen zu gewinnen. „Unser Ziel bleibt es, um Titel zu kämpfen – immer im Einklang mit den Werten und der Identität unseres Clubs“, sagt Bitter, schränkt aber auch ein: „Unabhängig von unseren aktuellen Resultaten befinden wir uns nach dem großen Umbruch im vergangenen Sommer weiterhin in einem wichtigen Prozess, in dem wir unsere Identität als Team formen.“

Die Meisterschaft ist das Ziel

Er habe, betont er, „eine riesige Freude zu sehen, wie sich diese Mannschaft entwickelt“. Zu dieser Entwicklung gehören aber auch bittere Rückschläge. Vor zwei Wochen verlor Allianz MTV das Pokalfinale gegen den VfB Suhl. Umso größer ist nun der Wunsch, in einigen Wochen die Meisterschaft feiern zu können.

An diesem Samstag (17.15 Uhr) steht das letzte Spiel der Hauptrunde an. Der erste Platz ist sicher, beim SSC Schwerin soll dennoch ein Sieg her – in der Liga wäre es der 19. im 20. Spiel. Danach beginnen die Play-offs um die Meisterschaft.

Die Entscheidung zur vorzeitigen Vertragsverlängerung stehe „für Vertrauen, Kontinuität und unsere gemeinsame Überzeugung, dass in unserer Mannschaft und in diesem Trainerteam noch viel Potenzial steckt“, sagt Aurel Irion zum frisch unterzeichneten neuen Kontrakt des Trainers, der seit dem Abgang von Kim Renkema auch als Kaderplaner gefordert ist. Der Geschäftsführer von Allianz MTV ergänzt: „Wir sind uns sicher, dass Konstantin auch in den kommenden Jahren maßgeblich dazu beitragen wird, die Erfolgsgeschichte von Allianz MTV Stuttgart weiterzuschreiben.“

Zuletzt hatte der Verein schon die Vertragsverlängerungen mit einigen Spielerinnen der aktuellen Mannschaft für die kommende Saison bekannt gegeben.