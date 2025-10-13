Allianz MTV Stuttgart: „Lust auf Baggern?“ – pfiffiger PR-Spruch oder Grenzüberschreitung?

Kurz vor dem Start der Volleyball-Saison hat der Liga-Verband (VBL) noch schnell eine Werbeaktion gestartet und an jedem Bundesliga-Standort großflächige Plakate aufhängen lassen – mit Sprüchen wie „Erlebe Deutschlands schlagfertigste Frauen!“ oder (in Städten mit Männer-Teams) „Echte Größe. Echter Sport.“ Die Beurteilung, wie kreativ diese Botschaften sind, bleibt den Konsumenten überlassen, zu beanstanden sind sie sicher nicht. Die Frage, ob eine Grenze überschritten worden ist, stellt sich allerdings bei der neuesten PR-Aktion von Allianz MTV Stuttgart.